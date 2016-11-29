Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмад, Эли и Адам подарили своему тренеру по борьбе люксовую иномарку. По сути это презент главы семейства и республики, поскольку несовершеннолетние дети не могли заработать на подарок.

Сыновьям Рамзана Кадырова 11, 10 и 9 лет. В октябре они стали эпицентром скандала, который развернулся вокруг детских боев без правил, транслировавшихся по ТВ и интернете. Стариший Ахмад победил нокаутом, что вызвало критические замечания по проведению боев со стороны президента ММА Федора Емельяненко и ряда других российских спортсменов и крупных чиновников.

По всей видимости, чемпион мира по комплексному единоборству Абдула Керим-Эдилов и подготовил сыновей Кадырова к этим боям, за что получил Porsche Panamera в свой день рождения. Об этом он сам сообщил в своем Инстаграм, продемонстрировав фото с воспитанниками на фоне авто.









Стоимость такой иномарки может доходить до 10 млн рублей в зависимости от комплектации. Салон выдержан в бело-золотистых тонах.



