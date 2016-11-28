В Кремле прокомментировали дело о премии главы «Почты России»

В Кремле не занимаются премированием руководителей госкомпаний. Так прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков новость об интересе прокуратуры к годовой премии главы «Почты России» в 95 млн рублей.

Механизм расчета и выделения поощрений регламентирован документами предприятий и находится в компетенции вышестоящих ведомств, поэтому Кремль к этому не должен иметь отношения, заявил Песков. Вместе с тем, ранее сам Дмитрий Страшнов, руководитель «Почты России», объяснял, что не сам себе назначил премию – решение принимали вышестоящие Минсвязи и Минтруд.

Имеют ли по логике Пескова отношение к Кремлю министерства правительства – отдельный вопрос. Однако известно, что в ходе проверки Генеральная прокуратура сочла сомнительной в плане законности выплату единовременной огромной премии в более чем 95 млн рублей начинающему тогда гендиректору госкомпании и отправила документы по делу в Следственный комитет РФ. Подозреваются не только сам Страшнов, но и руководители подразделений Минсвязи, причастные к выплате.