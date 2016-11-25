В Минкомсвязь сочли обвинения в адрес главы “Почты России” необоснованными

В Минкомсвязь не согласились с позицией Генпрокуратуры России, заподозрившей главу “Почты России” Дмитрия Страшнова в получении завышенной премии в почти сто миллионов рублей.

Как сообщил представитель ведомства, в Минкомсвязь не согласны с приведенными Генпрокуратурой доводами и считают указанную сумму некорректной. Ответ на представление Генпрокуратуры будет подготовлен в ближайшие несколько дней.

Сам же Страшнов выразил удивление в связи с претензиями прокуроров, о которых, по его словам, узнал из СМИ. Он подчеркнул, что тремя днями ранее была опубликована вся информация по доходам, а также правилам расчета начисляемых бонусов для руководителей госучреждений.

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