Главу “Почты России” заподозрили в превышении полномочий

Как сегодня стало известно, Генеральная прокуратура будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении Дмитрия Страшнова, возглавляющего “Почту России”, а также двух директоров, возглавляющих департаменты Минкомсвязи.

По данным Генпрокуратуры, Страшнову была незаконно выплачена сумма, превышающая 95 миллионов рублей, в качестве премии за 2014 год. Согласование выплаты осуществлялось на основании предоставленных предприятием документов, в том числе о полученной чистой прибыли в размере более 1,2 миллиона рублей. Однако было установлено, что прибыль была образована в результате целевого финансирования из федерального бюджета, которое позволило перекрыть убытки “Почты России”, а по ряду значений показатели предприятия значительно снизились. В связи с этим, учитывая средний уровень зарплаты на предприятии, премия должна была составить не более 3,2 миллиона рублей.

Читайте также: