Кадыров рассказал, кого считает своими «кровными» врагами

Глава Чечни заявил, что на данный момент у него нет врагов, которых бы он считал своими личными. Раньше такие были, но они уже все уничтожены.

По словам Рамзана Кадырова, он считает «кровными» врагами тех, кто развязал войну в Чечне, разрушал города и убивал людей. Также глава республики сказал, что считает врагами всех бандитов и преступников, которые выступали против России, сообщает rbc.ru.

Особо Кадыров остановился на убийстве Бориса Немцова. Чеченский лидер заявил, что его хотели устранить, застрелив оппозиционного политика. Однако это не вышло. Кадыров также отметил, что в любой момент готов дать показания по делу Немцова.