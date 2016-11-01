Кадыров возмутился проектом бюджета Чечни на 2017 год

Рамзан Кадыров раскритиковал предложение Минфина по бюджету Чечни на следующий год, предполагающее сокращение расходов республики. По его мнению, такая инициатива неприемлема, поскольку это отрицательно скажется на едва начавшей восстанавливаться экономике региона.

Как заявил глава Чечни, практика урезания бюджета приведет к снижению темпа развития региона и негативно отразится на возможности выполнения обязательств перед гражданами. Кадыров напомнил, что подконтрольный ему регион пострадал от военных действий. Несмотря на то, что ключевые объекты были восстановлены, в республике остается большое число нерешенных проблем как социального, так и экономического характера.

В новом проекте бюджета Кадыров считает необходимым определить приоритетные направления развития региона, а также поручил вплотную заняться вопросами привлечения инвестиций.

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