Подозреваемый в убийстве сотрудника Росгвардии задержан в Забайкалье

Рано утром в воскресенье, 27 ноября, в Карымском районе Забайкальского края был задержан человек, подозреваемый в убийстве сотрудника Росгвардии.

Об этом сообщили на официальном сайте управлении МВД РФ по краю. Согласно последним данным, сегодня с полицейскими связался родственник подозреваемого, который сообщил, что к нему пришел брат, находящийся в розыске. Он уточнил, что мужчина скрывался в лесу с самого момента преступления, однако теперь он готов сдаться властям.

Сотрудники полиции выехали на место, проверили информацию, а затем передали подозреваемого в совершении убийства сотрудника Росгвардии в следственные органы.