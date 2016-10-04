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Росгвардия снимет отпечатки у каждого?

Cогласно указу президента РФ, Национальная Гвардия будет осуществлять обязательную дактилоскопию в стране

4 октября 2016, 18:26 [ «АН-онлайн» ]

Росгвардия снимет отпечатки у каждого?

Согласно опубликованной на официальном портале правовой информации, Национальная Гвардия Российской Федерации займется контролем всех граждан страны.

4 октября стало известно, что согласно указу президента РФ, Национальная Гвардия будет осуществлять обязательную дактилоскопию в России. По всей видимости, это означает, что в скором будущем отпечатки каждого живущего в нашей стране будут сохранены в особом реестре.

Росгвардия будет организовывать и осуществлять сбор, контроль и хранение этих данных. С какой целью все население страны будет учтено таким способом, не сообщается.

Кроме указанных, документом регламентировано еще около ста полномочий. 

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