Опубликован указ о полномочиях Росгвардии

Указ президента «О Федеральной службе войск национальной гвардии» сегодня опубликован на портале правовой информации. В документе регламентированы полномочия и структура российской Нацгвардии.

В первом же пункте указано её второе официальное название – Росгвардия. Ей будут дополнительно приданы частично полицейские и охранные функции, возможность рассматривать дела об административных правонарушениях, задачи по «информационному противоборству», право на выдачу разрешений на ношение оружия и проведение дактилоскопии. Всего – около ста полномочий.

Известно, что Росгвардию, созданную на основе Внутренних войск МВД, возглавит бывший начальник охраны президента Виктор Золотов, и у него будет семь заместителей. В организационно-штатной структуре появятся как воинские должности, так полицейские и гражданские – как у госслужащих.

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