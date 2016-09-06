В Росгвардии окончательно определились со структурой ведомства

Окончательная структура Росгвардии уже определена. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Сергей Меликов. Сейчас идет работа по ее созданию.

Росгвардия будет состоять из центрального аппарата, семи округов войск национальной гвардии и территориальных органов в каждом субъекте страны, а также воинских соединений и частей.

По словам Меликова, в каждом регионе будут развернуты как соединения войск Национальной гвардии, так и территориальные подразделения, в которые входят вневедомственная охрана, отделы, оказывающие госуслуги, и прочие.

Говоря о социальном обеспечении бойцов и офицеров, первый заместитель директора подчеркнул, что к началу 2018 года оно придёт «к единому знаменателю» как в отношении военнослужащих, так и сотрудников полиции.

Читайте также:

Росгвардия предлагает заменить часть военных должностей на гражданские.

Собянин рассекретил местоположение московской базы Росгвардии.