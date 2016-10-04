Глава Росгвардии будет иметь семь заместителей

Согласно указу президента России Владимира Путина по введению в действие положения о службе в Национальной гвардии РФ, директор Федеральной службы войск Росгвардии получит семь заместителей.

Согласно тексту указа, среди заместителей Главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова будут два первых (один из них - начальник штаба войск нацгвардии) и статс-секретарь ведомства.

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) образована 5 апреля 2016 года. В ее подчинение переданы внутренние войска МВД (отныне это войска национальной гвардии), силы СОБР и ОМОН, ФГУП «Охрана» и вневедомственная охрана МВД, центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД, а также структуры, которые выдают лицензии в части оборота оружия и оказания частных охранных услуг, передает «Лента.ru».