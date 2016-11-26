Россия строит железную дорогу в обход Украины: 70% работ уже выполнено

К 20 декабря текущего года железную дорогу «Журавка-Миллерово» в обход Украины построят, рапортуют железнодорожники. На данный момент уложено 16 километров путей, а это 70 процентов от плановых работ.

Возведение земляной насыпи на всем участке выполнили железнодорожные войска России. Насыпь возведена с 11 по 57 километр участка «Журавка-Миллерово» в Воронежской области, передают РИА Новсти.

Сообщается, что на участке «Зайцевка-Сергеевка» уже уложены и рельсы - 16 километров.

Известно, что на возведение насыпи потребовалось порядка девяти миллионов кубометров земли, два десятка труб водоотведения общей длиной 1100 метров. Железную дорогу на полуостров Крым в обход Украины обещают сдать в декабре 2016 года.