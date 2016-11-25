Вопрос об аресте генерала ФСО Лопырева суд рассмотрит в закрытом режиме

В пятницу, 25 ноября, стало известно, что решение об аресте генерала ФСО России Геннадия Лопырева примет гарнизонный военный суд Москвы в рамках закрытого заседания.

О том, что решение будет принято в закрытом режиме, сообщил сегодня представитель суда. Как уточняет корреспондент ТАСС, речь идет о взятках за покровительство в ходе заключения и исполнения госконтрактов на ремонтно-строительные работы от коммерческих структур.

Статья, которая грозит Лопыреву, предусматривает крупный штраф, а также лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Отметим, что сам генерал вину отрицает.