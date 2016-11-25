Стало известно об еще одном громком задержании среди высокопоставленных лиц. Как сообщается, в этот раз под подозрение попал один из сотрудников ФСО.

Генерала Лопырева задержали после того, как служба провела внутреннюю проверку в своих подразделениях на Кавказе. Пока не сообщается точная информация, что именно вызвало настороженность коллег генерала. Пока лишь известно, что проверяющие заподозрили довольно серьезные нарушения в области действующего законодательства, к которым причастен Лопырев.

Пока не ясно, какую именно должность занимал задержанный, не раскрывается его полное имя. На данный момент следствие проводит проверку.