Диссертацию Мединского МГУ может пересмотреть в январе

В январе будущего года диссовет МГУ им. М.В. Ломоносова по поручению президиума ВАК может пересмотреть диссертацию российского министра культуры Владимира Мединского.

Об этом заявил глава ВАК, ректор РУДН Владимир Филиппов, который отметил, что президиум Высшей аттестационной комиссии в пятницу, 25 ноября, принял официальное решение направить диссертацию Мединского на заключение диссертационного совета по историческим наукам в МГУ им. М.В. Ломоносова.

Как сообщает ТАСС, на рассмотрение диссертации министра культуры РФ будет выделено два месяца. Уточняется, что в Московском университете есть специалисты, которые занимаются темой работы Мединского.