Главу Минкульта Мединского могут лишить степени доктора исторических наук

Министра культуры России Владимира Мединского могут лишить ученой степени доктора исторических наук.

Заявления о лишении докторской степени Мединского 4 октября рассмотрит Диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ).

Как подчеркнул автор жалобы, эксперт сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий работа Мединского ненаучна, а местами буквально абсурдна. По словам Бабицкого, вопрос стоит именно о степени научности работы, а не о некорректных заимствованиях. Информацию о назначенном заседании эксперт сообщил на своей странице в соцсети.

Объявление о заседании размещено на сайте вуза.

Мединский защитил докторскую диссертацию по теме "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII вв" в 2011 году.

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