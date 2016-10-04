Уральские ученые дадут оценку диссертации министра культуры РФ Мединского

Около двух десятков ученых-историков должны будут ответить на вопрос: является ли диссертация Владимира Мединского настоящим научным трудом, или это «пропагандистский памфлет», как считают оппоненты министра.



Однако Владимир Мединский прислал письмо, в котором пояснил, что не может прилететь в Екатеринбург и просит перенести заседание Совета. По словам министра, он был включен в состав делегации в рамках сегодняшней встречи президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

После оглашения текста письма Мединского члены ученого совета проголосовали. Четверо высказались за продолжение дискуссии, 14 – за перенос заседания. На этом мероприятие завершилось.