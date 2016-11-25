В России могут создать фонды по выплатам задолженностей по зарплате

В России в скором времени могут появиться фонды по выплатам задолженностей по зарплате.

Данная идея была выдвинута в ходе селекторного совещания у премьер-министра РФ, посвященного проблеме невыплат зарплат. Кроме того, как сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец, было внесено предложения по изменениям в законе о банкротстве, где предлагается еще раз повысить очередность по оплате долгов работникам.

Как сообщает ТАСС, в настоящий момент заработная плата находится на одном уровне с налогами и страховыми взносами. Предлагается отдать зарплате первенство перед прочими платежами.