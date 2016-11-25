Ученые: почти вся зимняя обувь небезопасна

Канадских ученых озадачил вопрос, почему именно зимой в больницы поступает большое число людей с переломами. В связи с этим они решили провести эксперимент.

Ученые купили около ста пар зимней обуви самых разных марок, а затем попросили добровольцев взобраться в них на небольшую обледеневшую горку. Какого же было их удивление, когда практически вся обувь не смогла защитить своих владельцев от падений. По данным специалистов, уже при наклоне в семь градусов и даже меньше обувь начинала скользить, сообщает ria.ru.

Ученые очень надеются, что производители учтут их выводы в будущем и начнут выпускать более безопасную продукцию.