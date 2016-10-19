Ученые выяснили, как появились современные люди

Ученые из Оксфордского университета, проводившие исследования вулканической активности в районе Эфиопии, выяснили, что могло повлиять на эволюцию Homo sapiens.

Как было установлено, извержения вулканов происходили в районе Восточно-Африканской рифтовой долины, которая представляет собой разлом, частично проходящий через Эфиопию. Специалисты изучили несколько рифтовых вулканов и с помощью радиоуглеродного анализа определили возраст местных пород.

Ученые обнаружили, что извержения в этом районе происходили примерно в пять раз чаще обычного. На этот период пришлось заселение Homo sapiens данного региона. Ученые считают, что частые извержения привели к изменению экологии, что, в свою очередь, способствовали эволюции человека.

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