Ученые объяснили с помощью макак, почему богатые реже болеют

Любопытное предположение высказали американские биологи. Они провели аналогию между макаками и людьми. Специалисты выяснили, как социальный статус может влиять на состояние здоровья.

По данным ученых, макаки, которые среди сородичей занимают более высокое положение, менее подвержены вирусным инфекциям. Не исключено, что это связано с тем, что они получают больший уход. Например, по очистке шерсти от грязи и паразитов, сообщает regnum.ru.

Ученые считают, что аналогичная ситуация наблюдается и в мире людей. По их мнению, чем выше статус человека, а также его благосостояние, тем крепче его иммунитет. По мнению специалистов, их открытие может иметь практическое применение. Они считают, что укрепить здоровье людей можно благодаря улучшению их социального положения.



