Ученые: алкоголь в малых дозах может защитить от ишемического инсульта

К интересному выводу пришли ученые, исследовав истории свыше двадцати тысяч участников экспериментов. Они выяснили, что алкоголь в малых дозах может снижать риск ишемического инсульта.

Речь идет о тридцати граммах спиртного в день. Это примерно большой бокал вина. Причем, если выпивать меньше, то риск заработать болезнь также снижается, но не настолько существенно. А вот большие дозы могут уложить в больницу с инсультом любого вида, сообщает medportal.ru.

Такой результат, по мнению ученых, достигается благодаря разжижению крови. Ведь именно из-за закупорки сосуда происходит ишемический инсульт, который считается самым распространенным.

При этом ученые отмечают, что алкоголь имеют обратную сторону медали. Вместе с положительным влиянием он может очень серьезно навредить организму человека. Особенно если им злоупотреблять.