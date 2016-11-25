Ученые могут впервые пересадить человеку донорский глаз

Уникальные исследования проводят американские эксперты. Они разрабатывают технологию, которая позволит пересадить человеку донорский глаз. Ученые заявили, что планируют достичь успехов уже в течение ближайших десяти лет.

На данный момент специалисты проводят эксперименты над животными. В ходе операции они пытаются сохранить клетки зрительного нерва живыми, а также добиться их роста. Причем их опыты касаются не только самой операции по «вживлению» глаза, но также изъятию органа у донора и сохранению его живым. Сообщает rosbalt.ru.

Подобные попытки проводятся уже давно. Однако до настоящего времени они не заканчивались успехом. Если ученым все-таки удастся достичь положительного результата, то это станет революцией в медицине. Новшество позволит спасти зрение тем, кто его лишился из-за травм или болезней.