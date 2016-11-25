Лихачей на российских дорогах накажут рублем

В скором времени российских автолюбителей ожидает нововведение. Речь идет о новой статье, которую хотят включить в Кодекс об административных правонарушениях. Она будет касаться штрафа за опасное вождение.

Правительство РФ уже внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Прежде всего, он направлен на усиление мер по обеспечению безопасности на дорогах. Если его примут, то лихачам придется нелегко, сообщает ria.ru.

Новый штраф больно ударит по карманам любителей экстремальной езды. Его размер составит пять тысяч рублей. Под опасным вождением подразумеваются маневры, которые, в принципе, могут спровоцировать аварию. К ним относятся, например, резкое торможение, несоблюдение дистанции, перестроение при оживленном движении. Также следует быть осторожными тем, кто любит подрезать другие авто.