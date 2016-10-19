Автолюбителей будут штрафовать за шины не по сезону

Штраф за шины не по сезону в размере 2 тыс. рублей будут брать уже с июня 2017 года, парламентарии ив регионах смогут пересматривать сроки зимнего периода эксплуатации шин в сторону увеличения (не уменьшать!).

Законопроект о штрафах в размере 2 тыс. рублей за использование летних автошин зимой и шипованных - летом депутаты примут в осеннюю сессию, а в силу закон вступит, вероятно, с 1 июня 2017 года, передает ТАСС.

Один из авторов инициативы - член профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен сообщил журналистам, что упомянутый закон, скорее всего, будет рассмотрен в осеннюю сессию и будет принят до 1 декабря. Так что закон сможет заработать только в летнем сезоне, тем самым защитив асфальтовое покрытие от зимних шипов.