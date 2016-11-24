Володин: Европарламент нарушил свободу слова, когда устроил гонения на СМИ

Россия жестко отреагировала на принятие Европарламентом резолюции, которая призвана бороться с пропагандой третьих стран. В их число попала и Россия.

Как заявил председатель Госдумы РФ, данное решение чревато серьезными последствиями. По словам Вячеслава Володина, Европарламент создал прецедент, которым могут воспользоваться другие страны при принятии аналогичных мер.

Помимо этого спикер Госдумы отметил, что данная резолюция нарушает свободу слова. Он выразил недоумение, почему правозащитные организации, которые обычно так ратуют за соблюдение прав человека, в данном случае молчат, сообщает ТАСС. Также Володин добавил, что не понимает, чем профессионализм российских журналистов мог так напугать Европу.