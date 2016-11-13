Европарламент угрожает Турции санкциями

Глава Европарламента Мартин Шульц пригрозил руководству Турции санкциями из-за многочисленных арестов оппозиционных политиков и журналистов, а также предостерег от возвращения смертной казни.

"Если Турция вернет смертную казнь, переговоры о вступлении (в ЕС) завершатся", — категорично заявил он в интервью газете Bild am Sonntag, добавив при этом, что выступает за продолжение диалога с Анкарой.

«К концу этого года должна пройти реформа Таможенного союза, членом которого является Турция, - напомнил Шульц. Я не могу себе представить, что после волны арестов депутатов от оппозиции и журналистов мы будем расширять Таможенный союз».

После неудавшейся попытки государственного переворота в стране в июле этого года были арестованы не только многие военные генералы, но и оппозиционные депутаты парламента, а также журналисты. На этой неделе вслед за главредом и рядом сотрудников оппозиционного издания Cumhuriyet был задержан исполнительный директор Акын Аталай. Им предъявлены обвинения в поддержке проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти называют организатором предпринятой попытки госпереворота.





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