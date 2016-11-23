ЕС хочет запретить российские СМИ

Весьма оригинально хочет бороться с российским влиянием на ЕС автор резолюции, которую планируют рассмотреть в Европарламенте. Данный документ предлагает запретить некоторые российские СМИ в странах Евросоюза. Также резолюция практически приравняла журналистов из РФ к террористам ИГИЛ (организация, запрещенная на территории России).

Документ уже вызвал жаркие споры в Европарламенте. Даже те депутаты, которые выступали против России, назвали его незаконным. Ведь данная резолюция не просто является антироссийской. Она противоречит основному принципу свободы слова, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В документе утверждается, что Москва пытается ослабить позиции ЕС с помощью информационной войны и поддержки оппозиции. Также российских журналистов, можно сказать, поставили в один ряд с террористами. Последних также обвинили в «подрыве» работы ЕС.

Депутат от Польши, которая является автором резолюции, заявила, что всю свою жизнь посвятила борьбе с риторикой Советского Союза и России.