Посол США при ЕС призвал продолжить применение антироссийских санкций
8 ноября 2016, 20:26 [ «АН-онлайн» ]
Посол Соединенных Штатов при ЕС Энтони Гарднер призвал страны Евросоюза продолжить применение введенных в отношении России ограничений.
//В мире
8 ноября 2016, 20:26 [ «АН-онлайн» ]
Посол Соединенных Штатов при ЕС Энтони Гарднер призвал страны Евросоюза продолжить применение введенных в отношении России ограничений.
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