Посол США при ЕС призвал продолжить применение антироссийских санкций

Посол Соединенных Штатов при ЕС Энтони Гарднер призвал страны Евросоюза продолжить применение введенных в отношении России ограничений.

Во время своего выступления в комитете Европарламента по иностранным делам Гарднер заявил что жесткие санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия не выполнит всех своих обязательств по минским соглашениям.

Сегодня Евросоюз добавил несколько новых имен в список лиц, в отношении которых были введены индивидуальные санкции. Ограничительные меры были введены в том числе в отношении крымских чиновников. Всего в настоящий момент в списке числится 146 граждан России и Украины.

Читайте также: