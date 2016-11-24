Одобрен закон о поправках в бюджет РФ на текущий год

В четверг, 24 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет страны на текущий год.

Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно данным, которые известны к настоящему моменту, в поправках, согласованных с Путиным, предусмотрено увеличение дефицита бюджета России до 3,7% ВВП.

Напомним, что изначально власти РФ поставили цель установить дефицит российского бюджета по итогам завершающегося года на уровне 3% ВВП, однако ситуация изменилась.