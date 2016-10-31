В Госдуме готовят Россию к вечному дефициту бюджета

Россиянам пора привыкать к дефициту бюджета, считает руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. И утверждает, что даже в вечном дефиците бюджета нет ничего плохого.

Он объясняет это медленным ростом ВВП: при 3% небольшой дефицит бюджета вполне приемлем хоть до 2034 года (очевидно, так и планируется по выложенному на сайте Госдумы Бюджетному прогнозу). А в Евросоюзе он якобы вообще узаконен. Гораздо больше экономическая ситуация в стране зависит от совместной работы правительства страны и Центробанка, уверен Аксаков. И на примере выручки компаний, выросшей в прошлом году и потраченной на выплату дивидендов, он высказал мнение, что необходимо повысить налог на прибыль. Якобы в таком случае её будут направлять на развитие бизнеса, а не проедать.

Согласно опубликованному Бюджетному прогнозу, к 2020 году дефицит бюджета составит 1% и до 2034 года будет оставаться около 0,7%. При этом Минфин категорически не хочет увеличивать расходные обязательства даже в условиях благоприятных цен на нефть.

Читайте также:

Сбербанк снизил кредитные ставки малому бизнесу

ЦБ РФ оставил без изменений ключевую ставку