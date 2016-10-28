Дефицит бюджета РФ в будущем году составит астрономическую сумму

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу, 28 октября, отдал распоряжение о внесении в Госдуму проекта закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

В пресс-службе правительства заметили, что официальным представителем кабмина в рамках рассмотрения вышеуказанного проекта будет министр финансов Антон Силуанов. Как уточняет ТАСС, дефицит бюджета в России в 2017 году достигнет 2,753 трлн руб. и с течением времени сократится до 2,011 трлн руб. в 2018 году и до 1,142 трлн руб. в 2019 году.

Напомним, ранее Минфин заявлял, что дефицит бюджета страны в будущем году будет находиться на уровне 2,745 трлн рублей. Что касается доходов, то в 2017 году они составят 13,487 трлн рублей.