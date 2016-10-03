Дефицит бюджета превысит прогнозы почти на 700 млрд рублей

Новые поправки Минфина в бюджет текущего года звучат менее оптимистично, чем прогнозы. Согласно последним данным, дефицит российской казны составит 3,03 триллиона рублей, или 3,7 процента ВВП.

Таким образом, она вырастет на 674 миллиарда рублей по сравнению с прогнозируемыми 2,36 триллионами. Предполагаемый годовой ВВП закладывается в объеме 82,82 триллиона рублей, сообщается на официальном портале нормативных актов.

При этом нормативная величина резервного фонда предполагает увеличение на 290 млрд рублей, до 5,797 трлн рублей, а прогнозируемый уровень инфляции должен уменьшиться до 5,8% вместо ожидаемых 6,4%.





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