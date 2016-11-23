МИД прокомментировал принятую ЕП резолюцию о борьбе с пропагандой
23 ноября 2016, 19:18 [ «АН-онлайн» ]
Как уже сообщали немногим ранее “АН-онлайн”, сегодня Европарламент одобрил резолюцию о противодействию пропаганде со стороны СМИ третьих стран, в том числе и российских.
Ситуацию прокомментировала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. По словам дипломата, принятый документ акцентирует внимание мирового сообщества на несуществующих проблемах при наличии реальной угрозы со стороны террористических организаций, и это, по мнению Захаровой, настоящее “информационное преступление”.
Дипломат также подчеркнула, что со стороны российских властей не было дискриминации по отношению к иностранным журналистам, работающим на территории России. Единственным основанием для запрета деятельности представителей СМИ является отсутствие аккредитации вне зависимости от идеологической направленности подготовленного ими материала.
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