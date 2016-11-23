Европарламент призвал страны ЕС бороться с российскими СМИ

Странам Европейского союза рекомендовали противодействовать российским средствам массовой информации. Соответствующую резолюцию сегодня принял Европарламент.

Документ, за который проголосовали 304 депутата из присутствовавших 691, обвиняет Россию в ведении в отношении ЕС враждебной пропаганды. Особо отличились на этой ниве, по мнению авторов резолюции, телеканал RT и агентство Sputnik. Бороться со зловредными российскими СМИ предполагается с помощью введения цензуры.

Как ранее в среду писали «АН-онлайн», документ разработала депутат от Польши. Прислушаются ли руководители европейских государств к ее мнению, покажет время – документ носит рекомендательный характер, поэтому для исполнения не обязателен.

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