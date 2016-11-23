Кондуктора, высадившего ребенка на мороз в Екатеринбурге, не могут найти

В Екатеринбурге не могут найти кондуктора автобуса, высадившего маленькую девочку на мороз.

Сейчас в Муниципальном объединении автобусных предприятий проходит масштабная проверка по факту случившегося. Как сообщает портал Znak.com, ссылаясь на слова директора МОАП Владимира Кайсарова, все кондукторы и водители, которые работали 18 ноября в установленный промежуток времени, вызваны для беседы.

В настоящий момент кондуктора, который высадил школьницу на мороз, не нашли, однако все вызванные сотрудники организации написали объяснительные записки.

Один из них в ходе неофициальной беседы сообщил, что руководство не позволяет провозить в автобусах безбилетников, даже детей. Если кондуктор разрешил пассажиру войти в транспорт без билета, первый может лишиться премии и половины зарплаты.