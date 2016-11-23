Пенсионный возраст в России могут повысить в 2019 году

Российские власти в настоящее время рассматривают вариант постепенного повышения пенсионного возраста, которое должно начаться в 2019 году.

Как следует из оказавшейся в распоряжении РИА Новости презентации руководителя Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова, возраст выхода на заслуженный отдых мужчин планируется повышать на 3 месяца в год до достижения 65 лет, для женщин — по 6 месяцев в год до достижения 60 лет. Отмечается, что данные меры позволят сэкономить бюджету значительные суммы.

Вопрос повышения пенсионного возраста в России из-за старения населения в последнее время обсуждается все чаще. Как писали «АН-онлайн» ранее, о необходимости этого шага заявлял глава Росстата Александр Суринов. Между тем, в правительстве РФ слухи о грядущих изменениях пенсионного законодательства пока не подтверждают.