Россия рассказала в ООН, как Украина нарушает права жителей Крыма

Вопрос блокады, которую украинские власти устроили Крыму после его присоединения к России, был поднят в Совбезе ООН. Петр Ильичев, первый заместитель постоянного представителя РФ при организации, заявил, что Украина нарушила международные нормы, а также права человека.

Речь идет о водной, а затем продовольственной и энергетической блокаде, которую власти «незалежной» устроили жителям полуострова. Таким образом, они нарушили права человека на питьевую воду, питание, санитарные услуги. Причем, как отметил Ильичев, эти действия имели целенаправленный характер, сообщает ТАСС.

Украина, в свою очередь, возразила, что дело не в ней, а в России. Мол, это российские власти не могут обеспечить всем необходимым жителей полуострова после его присоединения к РФ.