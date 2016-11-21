Помощница Улюкаева вынуждена покинуть министерство

Помощница и пресс-секретарь арестованного и отправленного в отставку министра экономического развития Алексея Улюкаева Елена Лашкина вынуждена уйти из министерства в соответствии с пунктом договора.

Дело в том, что в контрактах помощников министров прописывается обязательный пункт, согласно которому действие договора прекращается после ухода с должности руководителя.

Лашкина известила о своем уходе на личной страничке в Facebook: "Друзья, коллеги! Неожиданно скоро закончился мой контракт в Минэкономразвития. Тем не менее, пресс-служба МЭР по-прежнему принимает запросы на адрес пресс-центра".

Напомним, Лашкина пришла работать в МЭР в 2014 году, после назначения Улюкаева главой министерства.

Улюкаев был задержан 14 ноября пи получении взятки в $2 млн. На следующий день президент Владимир Путин освободил его от должности министра экономразвития в связи с утратой доверия. Экс-министр будет находиться под домашним арестом в течение двух ближайших месяцев.



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http://tass.ru/ekonomika/3801505