СМИ: Улюкаев подал в отставку три недели назад

Утром в среду, 16 ноября, в СМИ появилась информация о том, что бывший министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев еще три недели назад подал заявление об отставке.

Данную информацию сегодня предоставил источник из окружения экс-руководителя МЭР. Кроме того, как сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на знакомого Алексея Улюкаева, на министра очень сильно "давили", чтобы он подписал разрешение на покупку госпакета "Башнефти" компанией "Роснефть".

Есть также информация о том, что в Министерстве все знали о том, что руководитель ведомства в скором времени уволится, однако никто не ожидал, что это будет сопровождаться таким скандалом.