Семь новых фигурантов могут появиться в деле Улюкаева

В среду в СМИ появились данные о том, что в деле бывшего руководителя Минэкономразвития Алексея Улюкаева могут появиться еще семь новых фигурантов.

Как сообщает источник, подобные преступные схемы обычно осуществляют группы, а не "одиночки". Согласно данным РИА "Новости", в скором времени в рамках уголовного дела Улюкаева будут привлекаться некоторые другие чиновники, вероятно, не менее семи человек.

Напомним, накануне предполагалось, что Алексей Улюкаев является единственным фигурантом резонансного дела о взятке в размере двух миллионов долларов.