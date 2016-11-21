Российские эксперты начали проверку качества шампанского в магазинах

Два регулятора - Роскачество и Росалкогольрегулирование 21 ноября приступили к контрольным закупкам шампанских вин в российских магазинах. В канун новогодних праздников россияне узнают, где вино лучше.

В специальных лабораториях закупленное вино протестируют по трем десяткам позиций качества и безопасности, пишет «Российская газета».

Задача специалистов – выяснить, нет ли в шампанском искусственных газов, не содержит ли «новогодний алкоголь» тяжелые металлы или дрожжи, в норме ли сахар и лимонная кислота, а также отвечает ли ГОСТу уровень алкоголя в винах.

Экспертизу пройдет шампанское из России, Белоруссии, Испании, Франции, Италии, Грузии, Абхазии и даже сделанное на Украине.