Работу школьных психологов изменят после самоубийства подростков в Пскове

Трагический случай в Псковской области приведет к реформированию деятельности психологов в российских школах. Об этом сообщила Ольга Голодец, вице-премьер правительства РФ.

По ее словам, на данный момент эти специалисты уделяют больше внимание детям, которые воспитываются в неблагополучных семьях. При этом теряется контроль над «скрытыми» случаями. Например, психологи не всегда обращают внимание на внутренний дискомфорт детей, нехватку внимания со стороны родителей, сообщает rg.ru.

Ольга Голодец также отметила, что служба будет не только реорганизована. Большое внимание уделят профессионализму школьных психологов.

Напомним, что в поселке Струги Красные Псковской области двое подростков обстреляли полицейскую машину, а затем покончили с собой.