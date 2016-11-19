Кудрин выразил сомнения в виновности Улюкаева

Алексей Кудрин сомневается, что бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев является взяточником.

По мнению руководителя Центра стратегических разработок, которые он высказал в эфире телеканала «Россия 1», говорить о виновности Улюкаева преждевременно. Кудрин не может себе представить, чтобы министр мог вымогать взятку у руководителя «Роснефти» Игоря Сечина.

Накануне стало известно о претензиях, которые выдвинул к Улюкаеву глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадыров утверждает, что чиновник намеренно тормозил передачу республике компании «Чеченнефтехимпром». Алексей Кудрин, комментируя данный вопрос, отметил, что «вплетать» его в дело о взятке не нужно.

Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в минувший понедельник. В настоящее время материалы возбужденного в отношении него уголовного дела остаются засекреченными.