В Петербурге начинается ремонт Банковского моста

На этой неделе начнётся реконструкция Банковского моста, поэтому знаменитых крылатых львов на время ремонтных работ придётся убрать – они тоже нуждаются в восстановлении.



Согласно поверьям древнегреческой и восточной мифологии, чудища эти были надежными стражами кладов. Думается, что не случайно, именно эти мифические существа расположились рядом с Ассигнационным банком, в сейфах которого, очевидно, хранились несметные богатства.



Однако, охраняя чужие богатства, грифоны не смогли защитить самих себя. Так, несмотря на то, что мост охраняется государством, в 1980-х годах была сломана часть крыла одного из грифонов, а также украдены два фонарных колпака. Но больше всего, конечно же, пострадала позолота на крыльях скульптур, которую так называемые "охотники за золотом" все

время пытаются соскоблить.



Нельзя оставить без внимания и интересно выполненную ажурную решетку ограждений моста. Ее изящный тонкий рисунок составляют стилизованные веера и красиво изогнутые пальмовые листья. Примечательно, что решетка, которою мы имеем счастье наблюдать в настоящий момент, на 125 лет моложе самого Банковского моста. Старая решетка, первоначально служившая ограждением, не сохранилась, так как была утрачена еще в конце 19 века.



Пешеходный мост, что соединяет два берега канала Грибоедова, решили привезти в порядок к Чемпионату мира по футболу 2018 года, что вполне логично, ведь он является одним из наиболее популярных туристических мест центра Петербурга.



Работы планируют закончить уже через шесть месяцев: за это время отремонтируют и львов, и сам мост.



Напомним, что на Банковском мосту крылатые львы появились в 1825 году. Мифические существа, вопреки привычному названию, не являются грифонами: автор П.П. Соколов создал скульптуры непонятных существ.

Читайте также:

Другие новости Санкт-Петербурга

См. все новости дня