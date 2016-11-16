Российское Минобороны: террористы в Алеппо расстреляли мирных жителей

Российское военное ведомство сообщило об очередном зверстве боевиков в Алеппо. Накануне, 15 ноября, террористы открыли огонь по стихийному митингу мирных жителей, убив 27 человек и ранив сотни.

О террористическом акте в отношении мирных сирийцев рассказал журналистам представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Расстрел мирного населения произошел в районах Алеппо Эль Амрия и Аль Фардус. Местные жители в состоянии отчаяния и паники от постоянного терррора попытались захватить склады с продовольствием, но охрана открыла огонь. При стрельбе, которая изначально велась на поражение, было убито 27 и ранено сотни людей.

Сообщается также о регулярных рейдах, которые террористы устраивают в подконтрольных районах, расстреливая и мирных граждан, и своих собратьев, решивших прекратить борьбу с законным правительством Сирии.

Отмечается, что российские самолеты уже 29 дней на наносят ударов по Алеппо, давая возможность мирным жителям и боевикам покинуть осажденный город, но террористы всячески блокируют гуманитарные коридоры.