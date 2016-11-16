Медведев: российское правительство повысит штрафы за опасное вождение

Российский кабинет министров считает справедливым поднять штрафы для автолюбителей за агрессивную езду. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 16 ноября на заседании правительства РФ.

Медведев озвучил членам совещания, что предлагается ввести штрафные санкции за опасное вождение в размере пяти тысяч рублей, передает ТАСС.

Напомним, запрет на агрессивную (опасную) езду ввели в мае. Также был перечислен ряд действий автолюбителей, которые относятся к понятию «опасная езда»: это вождение, которое создает на трассе опасную ситуацию, угрожающую жизни и здоровью участников движения или наносящее им имущественные убытки.

Штраф за опасную езду, таким образом, может придти даже за несоблюдение дистанции при езде или при перестроении из ряда в ряд, если это было чревато столкновением (или привело к нему).