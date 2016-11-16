В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию, принятую комитетом ООН

«АН-онлайн» уже сообщали, что комитет ООН принял резолюцию, инициированную Украиной. Документ касается присоединения Крыма к РФ. Резолюцию тут же назвали антироссийской. Прежде всего, потому, что в ней заявляется, будто наша страна ущемила права жителей полуострова. Помимо этого резолюция рекомендует пустить в Крым международную миссию наблюдателей.

На полуострове уже дали свою оценку происходящему. Как рассказал Васви Абдураимов, активист движения крымских татар, председатель Кенеша «Милли Фирка», принятие резолюции произошло не просто так. Оно является следствием противостояния Запада и России. Это также является попыткой помешать развитию Евразийского союза, сообщает «АН-Крым».

Также политолог прокомментировал просьбу о разрешении деятельности "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация, запрещенная на территории РФ). Он отметил, что пока не будет создано представительство крымских татар в органах власти, продолжатся попытки создания подобных структур на стороне.

Васви Абдураимов также заявил, что полуостров готов принять наблюдателей.