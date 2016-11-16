Улюкаев теперь будет носить электронный браслет слежения

В среду, 16 ноября, стало известно что бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, который находится под домашним арестом, теперь будет носить электронный браслет слежения.

О том, что на Улюкаева надели специальный браслет заявила сегодня заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, передает РИА "Новости". Устройство будет ежеминутно контролировать передвижения бывшего главы МЭР, снять его обычный человек не сумеет. Меркачева уточнила, что электронный браслет подаст сигнал, если Алексей Улюкаев попытается избавиться от него или скрыться.

Уточняется, что данная мера не является обязательной при домашнем аресте, однако судья приняла такое решение.