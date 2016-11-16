Навального будут повторно судить по делу «Кировлеса»

Дело о растрате имущества компании «Кировлес», по которому был осужден оппозиционер Алексей Навальный, будет снова рассмотрено в суде. Резонансное решение сегодня принял Верховный суд РФ.

Напомним, Навальный получил по этому делу пять лет условно. Борец с коррупцией с таким приговором не согласился и обратился в Европейский суд по правам человека. В ЕСПЧ пришли к выводу, что было нарушено право Навального на справедливое разбирательство.

После такого вердикта международного суда президиум ВС отменил приговор оппозиционеру. Дело будет рассмотрено повторно. Произойдет это в Ленинском районном суде города Кирова.